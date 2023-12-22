Штаб-квартира Сбера стала лучшим офисом России по версии Forbes

Штаб-квартира Сбера на Кутузовском проспекте в Москве получила платину в первом ренкинге Forbes, посвященном лучшим офисам российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как напомнил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, штаб-квартира банка уже не первый раз получает различные награды, включая престижную премию Best Office Awards в 2020-м и 2022 году. По его мнению, исследование Forbes в очередной раз подтвердило высокий уровень проектирования и строительства зданий банка на Кутузовском проспекте.

«По пяти из шести критериев исследования — качество здания, его эргономичность, человекоцентричность, технологичность и экологичность — Сбер получил платину, то есть максимальную оценку. При проектировании мы учли все нюансы и сделали все элементы интерьера и экстерьера зданий комфортными, функциональными, инновационными, экологичными и безопасными, да и просто красивыми», — отметил он.

Эксперты Forbes отметили условия для работы сотрудников Сбера. Согласно исследованию, банк способствует формированию ответственного отношения к окружающей среде. Также в исследовании отмечается, что новые здания оснащены новейшими мультимедиа- и инженерными системами. При оценке также учитывался интерьер здания, который разрабатывался в соответствии с политикой Сбера по созданию здоровой, комфортной и безопасной среды для сотрудников. Кроме того, в здание легко добраться.

«Сейчас в нашей штаб-квартире работают более 20 тысяч сотрудников, и я уверен, что условия, которые нам удалось создать, повышают не только эффективность работы, но и настроение людей», — сказал Кузнецов.

В каждом корпусе штаб-квартиры Сбера предусмотрены офисные пространства для разных направлений бизнеса, коворкинги, залы заседаний, представительские офисы руководства. При этом на каждом этаже созданы различные типы пространств для встреч и совместной творческой работы.

Кроме того, в комплексе доступен широкий выбор пунктов общественного питания, переговорных, зон отдыха и общественных зон.

Напомним, строительство очередного этапа штаб-квартиры Сбера — двух башен высотой 41 и 47 этажей и входного пространства между ними — завершилось летом 2021 года. Ранее были возведены еще два корпуса. В итоге сегодня штаб-квартира Сбера состоит из четырех корпусов, а пятый находится в стадии строительства.