Канцлера ФРГ обвинили в коррупции после публикации дневника экс-главы банка ММ Warburg

Дневник скандального известного бывшего руководителя гамбургского частного банка MM Warburg Кристиана Олеария доказывает возможную причастность к коррупции канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом пишет The Financial Times.

Сообщается, что в 2016 году банкир приходил к Шольцу, который на тот момент занимал пост мэра Гамбурга, с просьбой о списании ему налоговой задолженности на сумму €47 млн. Согласно записям банкира, благополучному для него решению налоговой службы предшествовала вторая встреча с Шольцем, после которой тот сказал ему отправить документ, излагающий аргументы банка в суде, члену комиссии сената Гамбурга по финансам.

Отмечается, что осуществляя лоббирование данного вопроса Олеарий «остро осознавал риски для немецкого политика» и писал в своем дневнике, что «ни в коем случае не хочет его позорить». Сам Шольц утверждает, что не может припомнить подобной встречи, однако через несколько недель после встречи иск против банка был отклонен.

До этого Шольц принял прошение министра обороны об отставке.

Ранее Шольцу предрекли отставку из-за отмены «долгового тормоза».