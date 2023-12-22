У инвесторов появятся новые возможности для диверсификации инвестиционного портфеля

Сбер выпустит цифровые финансовые активы (ЦФА) на индекс цифрового квадратного метра, сообщает пресс-служба банка.

В результате выпуска у квалифицированных инвесторов появится возможность инвестировать в инструмент, привязанный к средней стоимости жилой недвижимости в Москве. Размер выплат по ЦФА поставлен в зависимость от значения индекса цифрового квадратного метра (Digital Square Meter Index, SBERDSMI).

Стоимость 1 ЦФА приравнивается к значению SBERDSMI. Плановое погашение выпуска предусмотрено в период с 11 по 16 декабря 2026 года.

Ранее Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» анонсировал возможность инвестировать в ЦФА на индекс квадратного метра.

«Мы сейчас тестируем [нашу платформу ЦФА], в ближайшее время на ней будут доступны трансакции. То есть можно будет открывать кошелек, перечислять деньги и совершать трансакции. Покупать, продавать и создавать цифровые активы — это самое главное —производные на различные инструменты, включая квадратные метры недвижимости. Это очень перспективное направление, в ближайшие пять лет будет огромный рост на этом рынке», — сказал он.