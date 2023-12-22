Сбер предотвращает 99,6% случаев мошенничества в отношении своих клиентов, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы в Сбере имеем самую высокую долю предотвращенных случаев так называемой социальной инженерии. У нас 99,6% – это случаи предотвращения мошенничества даже тогда, когда человек сам принял решение отдать деньги», – отметил глава Сбера.

По словам председателя правления Сбера, это самый высокий показатель в мире среди банков. «В 2023 году Сбербанк не дал украсть мошенникам примерно 200 млрд рублей денег у своих клиентов», — уточнил Греф.

При этом глава Сбербанка подчеркнул, что банки обязаны развиваться быстрее, чем хакеры. «Они обязаны использовать самые современные системы и искусственный интеллект для того, чтобы делать детекцию», – объяснил он.

Как уточнил Греф, для выявления подозрительных операций Сбербанк использует антифрод-платформу собственной разработки. Эта платформа использует более 100 моделей искусственного интеллекта.

Кроме того, на платформе отслеживаются и проверяются все операции клиентов банка во всех каналах обслуживания.

При этом отмечается, что в сутки Сбер анализирует более 370 млн событий.