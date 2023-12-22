Стало известно о планах Китая попросить США снять санкции против СПГ из России

Китайские государственные нефтегазовые компании China National Petroleum Corp (CNPC) и Cnooc Ltd. готовятся попросить США снять санкции в отношении нового российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно материала агентства, таким образом в Китае стремятся предотвратить перебои в поставках топлива. Bloomberg отмечает, что китайские суда могут подпасть под санкции США, если они будут транспортировать топливо с «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК. Cnooc и CNPC в том числе закупают СПГ в США и не хотят ставить под угрозу поставки из американских проектов.

Как указывает Bloomberg, просьба снять санкции для Китая станет редкостью, поскольку Пекин зачастую находит способы обойти ограничения. По мнению авторов агентства, такой шаг связан с тем, что суда СПГ предназначены для перевозки топлива с больших объектов, из-за чего скрыть их перемещение «практически невозможно».

До этого вице-премьер России Александр Новак заявлял, что экспорт российского газа в Китай по итогам 2023 года по «Силе Сибири» превысит 22 млрд куб. м, прописанных в контракте.

В начале декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Kpler писала, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы в ноябре 2023 года достигли 1,75 млн тонн, что стало максимальным показателем за всю историю.

Ранее США заработали более €52 млрд на газе для ЕС после введения санкций.