В Финляндии предложили выделить Украине средства из Европейского механизма стабильности

Глава финского Центрального банка Олли Рен призвал Евросоюз приготовиться задействовать на помощь Украине средства из Европейского механизма стабильности (ESM), который располагает €80 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

«У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на Украине», — сказал Рен.

Он подчеркнул, что очень обеспокоен отсутствием единства в Европе и вето Венгрии. По его мнению, остальные 26 стран ЕС должны быстро действовать вместе и подготовить «план Б» без согласия Венгрии.

В материале Bloomberg отмечается, что механизм ESM был создан в 2012 году для поддержки стран Еврозоны. Подчеркивается, что ранее чиновники в Брюсселе и Берлине уже обсуждали возможность использовать механизм в качестве потенциального варианта для выделения средств на реконструкцию Украины.

Рен также предложил Евросоюзу воспользоваться замороженными активами Центробанка РФ в размере €260 млрд. По его мнению, такая стратегия является реалистичной, надежной и долгосрочной.

До этого депутат Европейского парламента Мик Уоллес заявил, что военная промышленность Европейского союза превратилась в паразита, который пожирает деньги политического объединения, отправляя их в топку конфликта на Украине.

Газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писала, что Еврокомиссия намерена собрать до €15 млрд на поддержку Украины из доходов от заблокированных активов российского Центробанка.

Ранее во Франции назвали очередной транш Украине разорением.