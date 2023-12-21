Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии предложили выделить Украине средства из Европейского механизма стабильности

Глава ЦБ Финляндии Рен призвал ЕС выделить Украине средства из ESM на €80 млрд

close
100%
Global Look Press

Глава финского Центрального банка Олли Рен призвал Евросоюз приготовиться задействовать на помощь Украине средства из Европейского механизма стабильности (ESM), который располагает €80 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

«У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на Украине», — сказал Рен.

Он подчеркнул, что очень обеспокоен отсутствием единства в Европе и вето Венгрии. По его мнению, остальные 26 стран ЕС должны быстро действовать вместе и подготовить «план Б» без согласия Венгрии.

В материале Bloomberg отмечается, что механизм ESM был создан в 2012 году для поддержки стран Еврозоны. Подчеркивается, что ранее чиновники в Брюсселе и Берлине уже обсуждали возможность использовать механизм в качестве потенциального варианта для выделения средств на реконструкцию Украины.

Рен также предложил Евросоюзу воспользоваться замороженными активами Центробанка РФ в размере €260 млрд. По его мнению, такая стратегия является реалистичной, надежной и долгосрочной.

До этого депутат Европейского парламента Мик Уоллес заявил, что военная промышленность Европейского союза превратилась в паразита, который пожирает деньги политического объединения, отправляя их в топку конфликта на Украине.

Газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писала, что Еврокомиссия намерена собрать до €15 млрд на поддержку Украины из доходов от заблокированных активов российского Центробанка.

Ранее во Франции назвали очередной транш Украине разорением.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами