Альфа-Банк профинансировал строительство «Кибердома» в центре Москвы

Альфа-Банк принял участие в создании открывшегося в центре Москвы первого в мире мультифункционального кибербез-хаба — «Кибердома». Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Участие Альфа-Банка позволило реализовать идею создания уникального пространства, расположенного на площади более 2,5 тыс. квадратных метра в центре столицы, которое в дальнейшем будет способствовать развитию и росту индустрии кибербезопасности и популяризации киберграмотности среди бизнеса и общества.

Планируется, что в «Кибердоме» ежегодно будут проходить более 80 профессиональных и образовательных мероприятий в области технологий. ИБ-специалисты компаний-партнеров смогут влиять на развитие информационной безопасности страны, участвуя в таких мероприятиях и инициативах проекта в качестве экспертов и соорганизаторов.

Директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков пояснил, что инновационный хаб создан для презентаций лучших практик и обмена опытом в сфере кибербезопасности между представителями отрасли, бизнеса и государства.

«Сейчас это особенно актуальная тема. И Альфа-Банк, как технологический лидер, всегда поддерживает подобные инициативы. Среди наших крупных клиентов и партнеров — лидеры IT-отрасли и кибербезопасности, с которыми мы вместе развиваем рынок. Мы рады быть у истоков такого важного проекта», — рассказал топ-менеджер банка.

По словам генерального директора киберхаба Сергея Калмыкова, концепция партнерства нового уровня как объединения компаний и людей вокруг больших надкорпоративных целей «является частью ДНК Кибердома».

«Поддержка нашего финансового партнера, Альфа-Банка, позволила нам реализовать флагманский проект в Москве в беспрецедентно сжатые сроки. В следующем году «Кибердом» планирует приступить к созданию аналогичных хабов в других локациях на территории РФ и не только», — добавил он.