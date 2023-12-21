Московский транспорт «позеленеет» при содействии Сбера

Сбер поможет перевести московский электротранспорт на использование «зеленой» энергии для достижения целей устойчивого развития (ESG). Сегодня было подписано соглашение о партнерстве в области использования низкоуглеродной электроэнергии между Сбером, ГУП «Мосгортранс», ТГК-1, и фондом «Транспортные инновации Москвы». Партнеры договорились о совместной работе над сокращением выбросов парниковых газов, реализацией целей в области устойчивого развития и расширении применения электроэнергии, выработанной на ГЭС.

Первой сделкой в рамках соглашения стал договор о приобретении «Мосгортрансом» у ТГК-1 «зеленых» сертификатов, выпущенных в системе добровольной сертификации низкоуглеродной энергии Сбера. Сертификат подтверждает, что электроэнергия для работы московских электробусов производится из возобновляемых источников энергии и при ее выработке в атмосферу не выбрасывались парниковые газы.

Для Сбера ESG-повестка имеет очень большое значение, подчеркнул вице-президент, директор департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка Михаил Сусов. По его словам, сегодняшнее соглашение стало важным шагом на пути к достижению углеродной нейтральности Москвы.

Он отметил, что Сбер последовательно реализует собственную стратегию ESG-трансформации, являясь одним из лидеров национальной повестки устойчивого развития, — пояснил Сусов.

«Созданная Сбером система сертификации низкоуглеродной энергии поможет нашим партнерам через инструменты зеленых сертификатов в достижении их амбициозных целей по повышению экологичности электропарка Москвы, снижению негативного воздействия на окружающую среду и в конечном итоге формированию еще более комфортных и благоприятных условий жизни для москвичей», — пояснил Сусов.

Также он заявил о важности объединения участников рынка зеленой энергии. По словам вице-президента Сбера новые участники рынка будут идти по пути интеграции своих усилий и поиска партнерства нежели борьбы за клиентов со стороны генерации или со стороны потребителей. «Я думаю, что это очень важно, и Сбер такой импульс рынку дает – делать все сообща под контролем государства», — добавил Сусов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что на одного пассажира электробуса приходится в 145 раз меньше выбросов вредных веществ, чем на пассажира дизельного авто. По масштабам использования электробусов российская столица уже вышла в лидеры на всем евразийском континенте.

Чтобы еще больше снизить негативное влияние общественного транспорта на окружающую среду, было решено перевести его на использование «зеленой» энергии». «Зеленые» сертификаты Сбера будут подтверждать, что «Мосгортранс» теперь использует электроэнергию с низким углеродным следом, отметил Ликсутов.

Оператором реализации стратегии устойчивого развития по снижению углеродного следа и присоединению к «зеленой» сертификации московского транспорта выступил фонд «Транспортные инновации Москвы».

В специальном реестре Сбера по добровольной сертификации низкоуглеродной энергии удостоверяют факт ее производства и подтверждают объем потребления посредством использования зеленых сертификатов. Эта система добровольной сертификации низкоуглеродной энергии обеспечивает российскому бизнесу эффективный и прозрачный инструмент снижения углеродного следа, разработанный с учетом национальных и мировых стандартов отчетности в области парниковых газов.

«Зеленые» сертификаты Сбера стимулируют привлечение инвестиций в производство низкоуглеродной и возобновляемой энергии на территории Москвы, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Хотя система сертификации была запущена всего лишь три месяца назад, более 40 российских компаний уже приобрели сотни тысяч «зеленых» сертификатов Сбера. 7 генерирующих компаний прошли аудит Сбера и сертифицированы как поставщики «зеленой» энергии.