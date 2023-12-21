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Стала известна причина падения спроса на жилье в Москве

В Москве количество сделок по купле-продаже жилья снизилось почти на 10%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Число сделок на рынке жилья в Москве в ноябре заметно сократилось, количество договоров купли-продажи упало на 10%, долевого участия в строительстве — на 9%, а ипотечных соглашений — более чем на 10%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росреестра.

Генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова связывает падение спроса с резким ростом ипотечных ставок и увеличением минимального первоначального взноса по льготным кредитам. Из-за этого многие покупатели вынуждены отложить приобретение жилья.

Кроме того, на рынке наблюдается замедление продаж вторичного жилья, пишет издание.

«При текущих рыночных ставках по ипотеке более 15% годовых продать вторичную квартиру очень трудно, а радикально снижать цену готовы далеко не все», — добавила Швецова.

В итоге спрос перераспределяется в сторону готовых квартир в новостройках, которые можно приобрести с более выгодным кредитом. Однако это не меняет общей тенденции снижения количества сделок в Москве.

При этом цены на все сегменты рынка жилья в столице продолжают расти. Возможно, ценовой эффект регуляторных мер проявится только в январе, считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

До этого эксперт предсказал переход ипотеки на индивидуальные ставки.

Ранее ЦБ счел ипотечный кризис в России маловероятным.

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