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Эн+ провела плавный ребрендинг в 2023 году

В 2023 году Эн+ изменила логотип компании

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Пресс-служба холдинга En+

В 2023 году Эн+ провела плавный ребрендинг. Новый официальный логотип компании на пресс-конференции в Москве представила заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина. Компании исполнился 21 год.

«Мы прошли большой путь, много сделали , это высокий уровень ответственности и большие задачи. С другой стороны, ты хочешь двигаться вперед, развиваться, при этом понимаешь, что от тебя будут ожидать еще большего, и ты должен этим ожиданиям соответствовать. Мы долго думали, в каком направлении нам развивать бренд , потому что это ни что иное, как внешняя реализация всех твоих внутренних качеств, душевного состояния, состояния бизнеса», — отметила Курочкина.

Новый логотип российского энергохолдинга содержит кириллическую надпись ЭН и знак «плюс», выполненный в виде путеводной звезды, и воплощает миссию компании, которая сама в определенной степени является «путеводной звездой» для своих сотрудников и жителей регионов ответственности.

«Линии электропередач электростанции дают импульс развитию целых территорий городов и поселков. От того, насколько быстро они появляются и как четко работают, зависит последующее развитие фактически всей страны. В этом смысле абсолютно точно мы даем импульс и ведем за собой, ускоряя прогресс», — сказала Курочкина.

Холдинг сфокусирован не только на развитии производства, но и на поддержке социальной сферы и экологии. «Когда за счет своей теплоты, способности генерировать энергию, двигать прогресс, ты притягиваешь тех, кто хотел бы развиваться вместе с тобой. Кто также живет в такт с регионом и хочет, чтобы развивалась социальная среда», — объяснила заместитель генерального директора Эн+.

«Путеводная звезда, которая притягивает, дает мощный позитивный импульс, который объединяет, чтобы своей энергией дела зажигать целые города, регионы и способствовать мощному энергичному позитивному движению. Мы – это регионы. Отсюда и решение, что центральные офисы Эн+ и «Русала» развиваются в регионах», — резюмировала Курочкина.

Ранее сообщалось, что в 2023 году энерго-металлургический холдинг Эн+ занял 11 место в рейтинге крупнейших компаний-инвесторов по версии Forbes, поднявшись с 21 позиции в прошлом году.

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