В Узбекистане открылась School 21

В Узбекистане начал работать кампус школы программирования Сбера School 21, сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Посетив кампус вместе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, глава компании отметил, что в такие короткие сроки не открывали еще ни одну школу в России.

Абдулла Арипов и Герман Греф ознакомились с кампусом, обсудили эффективность подготовки высококвалифицированных специалистов для развития экономики республики и пообщались с участниками стартовавшего в Самарканде отборочного интенсива.

Отборочный интенсив сейчас проходят 212 человек. 67% участников — жители Самарканда и области, остальные приехали на обучение из Ташкента, Бухары, Джизака и других городов Узбекистана. Средний возраст участников — 22 года, самому старшему — 51 год.

Специализации участников самые разные — от технических до сферы услуг и продаж. Уже открыт набор на второй интенсив, который начнется 12 февраля.

Подать заявку на обучение можно на сайте школы.

Обращаясь к участникам отборочного и интенсива, Герман Греф сказал, что им повезло попасть в школу.

«Верьте в свои силы. Я понимаю, насколько это непросто — пройти отбор. Но если вы уже прошли, то такое же количество усилий нужно направить на то, чтобы достичь хороших показателей в короткие сроки», — добавил президент Сбера.

Глава компании также выразил благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, подчеркнув его роль в воплощении проекта.

По мнению Грефа, президент Узбекистана принимает важные стратегические решения для развития страны.

Председателя правительства Узбекистана Абдуллу Арипова, который лично занимался реализацией проекта, Греф назвал «цифровым человеком, с которым очень просто говорить».

В пресс-службе Сбера отметили, что подготовка квалифицированных IT-специалистов является одним из важнейших направлений по развитию цифровых технологий в рамках Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030».

В компании подчеркнули, что в настоящее время IT-рынок Узбекистана переживает бурный рост. В этой связи растет потребность в новых специалистах по самым современным стекам технологий. School 21 может помочь в решении этой задачи и обеспечить страну квалифицированными специалистами.

School 21 — это школа программирования, которая дает любым кандидатам от 18 лет возможность бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий.

В России на сегодняшний день работают уже 6 кампусов «Школы 21» в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске.