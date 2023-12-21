Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Банкротство компании Nord Stream 2 AG отложили еще на полгода

Суд в Швейцарии продлил процедуру банкротства оператора «Северного потока-2»

close
100%
Nord Stream 2 AG

Банкротство оператора газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG отложено на полгода. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG постоянный мораторий на выплату кредитов. Теперь процедура банкротства продлена еще на полгода — на период с 10 января 2024 года по 10 июля 2024 года», — говорится в публикации.

Временным административным управляющим остается компания Transliq AG.

22 июня 2023 года в Швейцарии приняли аналогичное решение о продлении процедуры банкротства Nord Stream 2 AG на полгода, до января 2024-го.

4 сентября сообщалось, что правительство ФРГ продало приготовленные для «Северного потока — 2» трубы.

20 сентября стало известно, что власти ФРГ изучают поглощение компании, транспортировавшей газ «Северного потока».

Ранее Россия распространила проект заявления Совбеза ООН по «Северным потокам».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами