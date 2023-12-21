Банкротство компании Nord Stream 2 AG отложили еще на полгода

Банкротство оператора газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG отложено на полгода. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG постоянный мораторий на выплату кредитов. Теперь процедура банкротства продлена еще на полгода — на период с 10 января 2024 года по 10 июля 2024 года», — говорится в публикации.

Временным административным управляющим остается компания Transliq AG.

22 июня 2023 года в Швейцарии приняли аналогичное решение о продлении процедуры банкротства Nord Stream 2 AG на полгода, до января 2024-го.

4 сентября сообщалось, что правительство ФРГ продало приготовленные для «Северного потока — 2» трубы.

20 сентября стало известно, что власти ФРГ изучают поглощение компании, транспортировавшей газ «Северного потока».

Ранее Россия распространила проект заявления Совбеза ООН по «Северным потокам».