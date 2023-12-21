Экономист рассказал, при каком условии продукты в России подешевеют

Цены на продукты в России могут снизиться осенью 2024 года. Такое мнение в эфире «Радио 1» озвучил экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко. Однако, по его словам, продуктовая корзина подешевеет относительно начала года.

«Осенью обычно всегда проседает плодоовощная продукция, которая выходит на рынок, но это всегда относительно начала года. То есть это эффект базы. Если смотреть фундаментально от базы 2023 года, то подобного рода развитие событий маловероятно, потому что все издержки растут», — отметил Потапенко.

Он добавил, что даже укрепление рубля может не отразиться на ценах в магазинах.

«Коммерсант» до этого сообщил со ссылкой на письма от производителей, что цены на ряд продуктов питания, включая кофе и йогурты, поднимутся в январе 2024 года.

По данным издания, компания «Вимм-Билль-Данн» сообщила о росте цен в среднем на 4,9%, а на молочную продукцию и соки — на 16,1%. Подрастет стоимость йогуртов Ehrmann — на 5%, безалкогольных напитков «Мултон Партнерс» — на 13%, кофе и напитков Nestle — на 15%, печенья «Любятово» — на 6%, шоколада Ritter Sport и Ferrero Rocher — на 7-14%. Рис от «Агроимпорта» тоже подорожает — сразу на 22%.

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