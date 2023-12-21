Финансовый аналитик спрогнозировал курсы валют на ближайшие дни

В конце года у россиян растет спрос на валюту, из-за чего на рубль оказывается давление, отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Помимо этого, на рубль влияют колебания котировок нефти и сезонное увеличение бюджетных расходов. Однако, несмотря на это, в ближайшие дни курс рубля избежит резкого ослабления, если не случится форс-мажоров, отметил он в беседе с RT.

Рублю поддерживают жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и обязанность экспортеров продавать валютную выручку, отметил эксперт. Влияние санкций также оказывает минимальное воздействие, так как эти рестрикции уже учтены в ценах, считает Антонов.

Цена нефти Brent растет – стоимость барреля достигает $79,82, добавил финансовый аналитик. Кроме того, поддержку оказывает общее ослабление доллара США.

«В настоящее время пара доллар/рубль вырвалась из диапазона 81,35—90,75 рубля, достигнув отметки 92,08 рубля. Это промежуточный уровень сопротивления, от которого цена может вернуться обратно в диапазон», - считает аналитик.

На сегодня уровень баланса составляет 90 рублей за доллар, отметил Антонов. Он заверил, что резкого ослабления рубля более, чем на 5%, без каких-то форс-мажорных ситуаций не произойдет. При этом на фоне общего ослабления доллара и укрепления евро возможен рост пары евро/рубль до 102,70 рубля. Для юаня верхняя граница выросла до 13,20 рубля.

Напомним, сегодня курс евро на торгах Мосбиржи превысил 101 рубль впервые с 20 октября до 101,4 рубля. На момент написания новости курс евро составляет 101,1 рубля, доллара – 92,2 рубля.

Аналитики ранее спрогнозировали курс доллара на текущую неделю.