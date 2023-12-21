Банки в РФ стали чаще навязывать платные опции по кредитам

ЦБ РФ констатировал рост числа жалоб россиян на навязывание банками дополнительных платных услуг при оформлении кредитов.. Об этом сообщил глава службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута в ходе IX банковской юридической конференции, передает ТАСС.

В частности, если в прошлом году пик жалоб пришелся на февраль (около 600), то в текущем он наблюдался уже в марте и октябре (по 650). При этом минимум в 2022-м зафиксирован в мае (350), в 2023-м - в июне-июле (по 450).

По мнению Мамуты, перед вступлением в силу новой редакции закона о потребкредитах некоторые банки пытаются заработать на продаже ненужных клиентам опций.

С 21 января 2024 года в России начнут действовать более жесткие правила борьбы с навязыванием услуг. В частности, будет увеличен до 30 дней срок отказа от допопций. Кроме того, кредиторы обязаны будут уведомлять заемщиков о праве отказаться от ненужных услуг по электронной почте.

«Мы надеемся, что новый закон заставит банки менять свои бизнес-модели и отказываться от продаж допуслуг после выдачи кредитов», — отметил Мамута. По его словам, отдельные кредиторы уже пошли по такому пути, не дожидаясь вступления в силу регулирования.

До этого экономист рассказал, когда лучше взять кредит после решения ЦБ.

Ранее Путин поручил Решетникову заняться вопросом граждан России с долговой нагрузкой.