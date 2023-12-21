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Банки в РФ стали чаще навязывать платные опции по кредитам

Зампред ЦБ Мамута: банки наращивают навязывание допуслуг при выдаче кредитов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

ЦБ РФ констатировал рост числа жалоб россиян на навязывание банками дополнительных платных услуг при оформлении кредитов.. Об этом сообщил глава службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута в ходе IX банковской юридической конференции, передает ТАСС.

В частности, если в прошлом году пик жалоб пришелся на февраль (около 600), то в текущем он наблюдался уже в марте и октябре (по 650). При этом минимум в 2022-м зафиксирован в мае (350), в 2023-м - в июне-июле (по 450).

По мнению Мамуты, перед вступлением в силу новой редакции закона о потребкредитах некоторые банки пытаются заработать на продаже ненужных клиентам опций.

С 21 января 2024 года в России начнут действовать более жесткие правила борьбы с навязыванием услуг. В частности, будет увеличен до 30 дней срок отказа от допопций. Кроме того, кредиторы обязаны будут уведомлять заемщиков о праве отказаться от ненужных услуг по электронной почте.

«Мы надеемся, что новый закон заставит банки менять свои бизнес-модели и отказываться от продаж допуслуг после выдачи кредитов», — отметил Мамута. По его словам, отдельные кредиторы уже пошли по такому пути, не дожидаясь вступления в силу регулирования.

До этого экономист рассказал, когда лучше взять кредит после решения ЦБ.

Ранее Путин поручил Решетникову заняться вопросом граждан России с долговой нагрузкой.

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