Эксперт назвал последствие поставки яиц из Азербайджана в РФ

Эксперт объяснил причины подорожания куриных яиц в России и считает, что их стоимость останется завышенной даже после преодоления дефицита. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

По его словам, за неделю с 12 по 18 декабря цены на куриные яйца выросли на 4,62%. Это рекордное увеличение за текущий год. За последние 12 месяцев яйца подорожали на 52,94%.

«Рост цен на 0,1-5% зафиксирован в 46 регионах страны. В 36 субъектах Федерации прирост составил 5,1-14,4%. Лишь в двух областях зафиксировано снижение стоимости яиц», — констатирует Церазов.

По его словам, основной причиной дефицита стал рост издержек производителей на корма, топливо, электроэнергию. Также сказывается дороговизна импортного оборудования и нехватка рабочих. Дополнительным фактором снижения предложения куриных яиц в РФ выступали вспышки птичьего гриппа, которые сокращали поголовье птицы.

Кроме того, летнее падение рубля подстегнуло инфляцию. Эксперт полагает, что отмена пошлин на импортные яйца лишь временно решит проблему. В дальнейшем высокие цены сохранятся, так как затраты производителей продолжат расти.

«Дополнительным фактором инфляции станет рост доходов населения, что увеличит спрос на продукты», — резюмирует аналитик.

До этого производителей яиц в Удмуртии предостерегли от необоснованного роста цен.

Ранее в Россию поставили первую партию яиц из Азербайджана.