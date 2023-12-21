Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

КНР определит тренды на мировом угольном рынке

МЭА: будущее угля на мировом рынке определит Китай, компенсируя спрос ЕС и США

close
100%
Shutterstock

Мировой спрос на уголь в 2023 году может вырасти на 1,4% по сравнению с прошлым годом — до 8,54 млрд тонн. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА) в новом докладе.

При этом в США и Евросоюзе потребление снизится на 21% и 24% соответственно. Однако рост спроса в Китае, Индии и других развивающихся странах компенсирует это падение.

В МЭА полагают, что в обозримой перспективе азиатские государства будут наращивать использование угля, несмотря на взятые ими климатические обязательства.

Ключевую роль в определении будущего мирового рынка угля, по мнению агентства, сыграет Китай. Ожидается, что к 2026 году из-за перехода КНР на возобновляемые источники энергии глобальный спрос на уголь снизится примерно на 2%.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон обратился к странам, входящим в G7, с призывом отказаться от использования угля уже к 2030 году. Макрон выразил уверенность, что если богатейшие страны первыми откажутся от использования угля, то их примеру последуют и все остальные.

Ранее России предрекли снижение добычи угля.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами