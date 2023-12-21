КНР определит тренды на мировом угольном рынке

Мировой спрос на уголь в 2023 году может вырасти на 1,4% по сравнению с прошлым годом — до 8,54 млрд тонн. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА) в новом докладе.

При этом в США и Евросоюзе потребление снизится на 21% и 24% соответственно. Однако рост спроса в Китае, Индии и других развивающихся странах компенсирует это падение.

В МЭА полагают, что в обозримой перспективе азиатские государства будут наращивать использование угля, несмотря на взятые ими климатические обязательства.

Ключевую роль в определении будущего мирового рынка угля, по мнению агентства, сыграет Китай. Ожидается, что к 2026 году из-за перехода КНР на возобновляемые источники энергии глобальный спрос на уголь снизится примерно на 2%.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон обратился к странам, входящим в G7, с призывом отказаться от использования угля уже к 2030 году. Макрон выразил уверенность, что если богатейшие страны первыми откажутся от использования угля, то их примеру последуют и все остальные.

Ранее России предрекли снижение добычи угля.