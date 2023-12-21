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В России может подорожать строительство частных домов в начале 2024 года

СК «Дачный Сезон»: цена строительства частного дома в РФ вырастет на 20%

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Shutterstock

В первом квартале 2024 года стоимость строительства частного дома в России может увеличиться на 20-25%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в пресс-службе строительной компании «Дачный Сезон».

Там уточнили, что цена квадратного метра на рынке индивидуального жилищного строительства в 2023 году доходила до 85 тыс. рублей. Соответственно, в январе-марте «квадрат» будет стоить 102-106 тыс. рублей.

«На стоимость строительства напрямую влияют используемые технологии. В начале 2023 года повсеместное применение дерева позволило уменьшить себестоимость недвижимости в среднем на 8,7%. Дома с задействованием каркаса снизились в цене практически на 5%, а жилье из газобетона — на 3,6%. При этом возведение кирпичной и каменной постройки в этом году возросло более чем на 10%. В 2024 ожидается еще больший скачок расценок», — прокомментировали в пресс-службе.

Директор по маркетингу СК «Дачный Сезон» Никита Лутовинов уточнил, что если в 2023 году цены серьезно выросли по большей части на металл, бетон и кирпич, то в следующем году эта тенденция будет наблюдаться во всех категориях стройматериалов.

«Также увеличится прайс на рабочую силу из-за нехватки квалифицированных кадров. Строительные компании сейчас в два раза дольше ищут сотрудников. В связи с этим отмечается резкий скачок цен на услуги рабочих. Третий фактор — подорожание логистики. Были такие периоды текущего года, когда стоимость транспортировки возрастала несколько раз в неделю» – сказал Лутовинов.

В совокупности это влечет за собой удорожание постройки дома более чем на 20%, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость ремонта квартир в России за год выросла на 30%.

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