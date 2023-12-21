Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году

Начиная с 1 января вступают в силу изменения в жилищном законодательстве, которые затронут владельцев недвижимости. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, экономист Вадим Виноградов агентству «Прайм».

Основные изменения связаны с увеличением штрафов за нарушения в области газовой безопасности. Теперь несоблюдение требований по впуску специалистов газовой службы в квартиру будет влечь штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей, вместо прежних одной-двух тысяч рублей.

Также будут ужесточены штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире. Владельцы квартир, нарушающие эти требования, будут оштрафованы на сумму от пяти до пятнадцати тысяч рублей, вместо предупреждений или штрафов в размере двух-трех тысяч рублей, как это было ранее.

Кроме того, с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов за неустановку умных счетчиков электроэнергии. Если мораторий не будет продлен, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей, а организации — до 100 тысяч рублей, напомнил Виноградов.

В начале декабря Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.