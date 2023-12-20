Компанию Sony оштрафовали за ограничения на геймпады для PS4

Во Франции антимонопольная служба приняла решение оштрафовать компанию Sony на 13,5 миллиона евро за то, что та ограничивает производителей геймпадов для консоли Playstation 4 (PS4). Об этом сообщает ТАСС.

«После обращения Subsonic, французского производителя контроллеров для видеоигр, служба оштрафовала компанию Sony (четыре компании группы, включая японскую материнскую компанию) за злоупотребление доминирующим положением на рынке поставок контроллеров для консолей Playstation 4 в течение более 4 лет», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что новые правила японской компании Sony, запрещающие перепродавать диски для своих консолей, являются нарушением прав граждан. По его словам, требования производителя не имеют ничего общего с российским законодательством.

Он подчеркнул, что такие «выпады» Sony приведут к потере клиентов, и в последствии доходов. Согласно новой версии пользовательского соглашения Sony, владельцы физических версий игр не имеют права перепродавать их без разрешения компании. Нарушителям грозит блокировка аккаунта в PSN.

Ранее в Sony объяснили, в чем PlayStation 5 лучше компьютера.