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Россияне в декабре стали намного чаще бронировать отели в Китае и Японии

Число бронирований россиянами отелей в Китае за год выросло более чем в 10 раз

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Shutterstock

Число бронирований россиянами отелей в Китае и Японии в декабре 2023 года выросло более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru».

Там уточнили, что Япония и Китай вошли в список самых востребованных у российских туристов зарубежных стран.

«Азиатское направление в целом показало значительный прирост. Количество бронирований отелей в Таиланде за рассматриваемый период увеличилось на 37%, во Вьетнаме — на 14%, а в Индонезии — на 8%. По большинству стран темпы бронирований сохраняют свою динамику относительно прошлого года. Кроме Азии, прирост показали страны СНГ, куда можно добраться напрямую и не требуется виза», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.

Так, количество бронирований размещений в Азербайджане за год выросло на 20%, в Узбекистане – на 13%.

По словам гендиректора «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, сейчас самые бюджетные варианты для отдыха среди стран Азии можно найти на Шри-Ланке и в Таиланде. Там больше вариативность предложения – много перелетов и отелей разных ценовых категорий, уточнил эксперт. Минимальный перелет в страны Азии стоит в районе 40-50 тыс. рублей. Проживание неделю на двоих будет стоить в самом лучшем случае от 200 тыс. рублей, сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне у россиян самым популярным направлением для путешествий стал Таиланд, на втором и третьем местах – ОАЭ и Египет.

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