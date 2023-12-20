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Росфинмониторинг назвал число лиц, включенных в список террористов в 2023 году

Росфинмониторинг: в перечень террористов включено более 1700 лиц в 2023 году

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В 2023 году Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов более 1700 граждан, из них 1100, или 64%, — по основаниям, которые связаны с террористической деятельностью. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе финансовой разведки.

Количество фигурантов перечня по сравнению с прошлым годом выросло. В 2022 году Росфинмониторинг внес в список 1600 лиц, из них по статьям террористической направленности более 970 (рост за год — на более чем 6% и 13% соответственно).

«Росфинмониторинг осуществляет администрирование перечня, путем включения и исключения лиц по основаниям, предусмотренным в статье 6 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отметили в пресс-службе финансовой разведки.

Замдиректора Росфинмониторинга Иван Корнев в интервью «Газете.Ru» рассказал, что боевики при планировании терактов все реже используют обналичивание денег и все чаще — криптовалюту. В перечень экстремистов и террористов попадают в том числе военнослужащие ВСУ, уточнил он.

Ранее глава финразведки сообщил Путину о предотвращении незаконного вывода ₽320 млрд.

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