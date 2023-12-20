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В «Авроре» прокомментировали правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке

«Аврора» сочла несовершенными правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке

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Авиакомпания «Аврора»

В авиакомпании «Аврора» считают несовершенными правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Константина Сухоребрика аудитору Счетной палаты Валерию Богомолову.

Отмечается, что Счетная палата предъявляла авиакомпании претензии, касающиеся траты субсидий на полеты на Дальнем Востоке.

«Палата нашла ряд нарушений и замечаний, среди которых несвоевременный запуск продаж билетов на рейсы со льготой, а также регулярное невыполнение заявленного количества перелетов по отдельным маршрутам», — говорится в публикации.

Сухоребрик пояснил, что открыть продажу билетов на субсидируемые рейсы вовремя невозможно по ряду причин. Так, отбор перевозчиков на субсидию на каждый следующий год завершается практически в конце предыдущего года. К тому же расписание полетов формируется как минимум два раза в год — на зимний и летний сезоны, а некоторые рейсы и вовсе являются сезонными.

Авиакомпания обратилась к Минтрансу и Росавиации с предложением уточнить условия начала продаж билетов на субсидируемые рейсы.

До этого сообщалось, что авиакомпания «Россия» рассматривает возможность возвращения полетов в Индонезию.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.

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