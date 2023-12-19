Эн+ назвал развитие регионов одним из главных приоритетов холдинга

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ в 2023 году продолжил масштабную программу модернизации своих предприятий, укрепил международные связи и реализовал десятки проектов, направленных на улучшение экологической и социальной ситуации в регионах, сообщает пресс-служба компании.

Несмотря на внешние вызовы 2023 года, Эн+ продолжила проект модернизации ГЭС «Новая энергия», сохранив темпы реализации и инвестиции в полном объеме. До 2026 года на программу будет выделено около 300 млн долларов США. Модернизация энергетических объектов уже позволила увеличить выработку на 2 млрд кВт-ч при сопоставимом объеме используемой воды. Это позволит обеспечить доступное энергоснабжение для населения и экономики Сибири, а также снизит спрос на электроэнергию от угольных электростанций.

Одним из ключевых направлений 2023 года стало укрепление сотрудничества с Китаем. Эн+ и китайская China Energy Investment Corporation (Государственная энергетическая инвестиционная компания) подписали соглашение о совместном развитии Зашуланского месторождения каменного угля, которое позволит добывать до 5 млн тонн энергетического угля к концу 2027 года.

Кроме того, Эн+ продолжила развивать новые проекты в области возобновляемой энергетики. Одним из таких проектов является строительство ВЭС в Амурской область. Ее мощность составит 1 058 МВт, а инвестиции оцениваются в 60 млрд рублей.

Экология - одно из ключевых направлений инвестиций компании. В уходящем году Эн+ представила свой второй отчет о движении к углеродной нейтральности, подтвердив амбициозную цель достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году. Среднесрочная цель в 2023 году была незначительно скорректирована: сокращение выбросов на 35% планируется к 2035 году. Для презентации отчета компания впервые организовала День улеродной нейтральности Эн+ на территории Технопарка «Сколково».

Эн+ следит за сохранением экологии озера Байкал. В августе более 1,5 тыс. волонтеров компании собрали 60 тонн мусора, а в октябре более 770 волонтеров в течение трех уик-эндов убирали мусор на площади 14,4 га. Всего за 3 октябрьские акции волонтеры собрали более 14 тонн мусора.

Холдинг сохраняет фокус на формировании кадрового резерва и улучшении качества и доступности образования. В 2023 году компания присоединилась к федеральному проекту «Профессионалитет», нацеленному на подготовку квалифицированных кадров под запросы бизнеса и придание импульса социальному развитию регионов. Эн+ участвует в проекте двумя учебными заведениями: в Усть-Лабинском социально-педагогическом колледже будут готовить специалистов по компьютерным системам и программистов, а в Иркутском энергоколледже – теплотехников, электриков, электрослесарей, машинистов спецтехники и оборудования, механиков, сварщиков. Эн+ активно выступает за расширение федерального проекта в части подготовки педагогов и преподавателей.

Кроме того, в уходящем году компания открыла сразу четыре центра развития компетенций в сфере цифровизации и робототехники для школьников «Мультилаб»: в Дивногорске, Братске, Ангарске и Нижнем Новгороде. Классы оснащены современной компьютерной техникой, цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, функциональной мебелью. Новейшее оборудование поможет развитию цифровых компетенций у школьников и их родителей, а также педагогов. Всего на сегодняшний день открыто уже 7 «Мультилабов» в разных городах, а в 2024 компания планирует открытие еще трех таких пространств.

Усилия компании получили высокую оценку экспертного сообщества, Эн+ сохраняет лидирующие позиции в российских рейтингах. В 2023 году компания была признана одной из крупнейших компаний-инвесторов России и заняла 11 место в рейтинге Forbes с объемом инвестиций на уровне 118,5 млрд рублей.

Также Эн+ занял одну из лидирующих позиций в рейтинге ESG-прозрачности российских компаний и банков по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и получил «Золото» в рейтинге лучших российских работодателей по версии Forbes.