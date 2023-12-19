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Стало известно, насколько выросла торговля между Индией и РФ

Посол Алипов: товарооборот России и Индии достиг $55 млрд по итогам 10 месяцев

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Товарооборот между Индией и Россией за январь-октябрь 2023 года составил почти $55 млрд. Об этом сообщил посол РФ в Индии Денис Алипов в ходе пленарного заседания XIV индийско-российского бизнес диалога, передает ТАСС.

По словам Алипова, Россия вошла в число ключевых торговых партнеров Индии, обеспечивая более трети ее импорта минеральных удобрений и алмазов.

«Мы удерживаем лидирующие позиции в поставках углеводородного сырья», — отметил посол.

До этого диппредставительство РФ в Нью-Дели сообщало о рекордном двустороннем товарообороте за 9 месяцев — $48,8 млрд. Для сравнения, за весь 2022 год он составил $39 млрд.

В конце прошлой недели стало известно, что Россия нарастила внешний долг перед Индией до $777 млн. Таким образом, Индия стала единственным иностранным кредитором, перед которым РФ нарастила свои внешние долги в 2022 году. В это же время долг РФ перед Южной Кореей уменьшился на 24% — до $209,8 млн, перед Францией — в 1,8 раза, до $177,8 млн.

Ранее в Индии предложили новые варианты использования российских миллиардов в рупиях.

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