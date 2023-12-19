ЦБ рассказал, как получить выгоду от цифрового рубля

После того, как цифровой рубль станет доступен каждому россиянину, будет востребована опция переводов новой валюты самому себе. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Если подходить к цифровому рублю совсем утилитарно, то первая из очевидных выгод это переводы и платежи больших сумм без комиссий банкам», — пояснил эксперт.

Перевод самому себе цифровых рублей может быть актуален, когда у человека закончился срок вклада, а он хочет разместить деньги в другом банке с лучшими условиями. Вместо того, чтобы получать наличные или платить за межбанковский перевод, в этой ситуации логично перекинуть деньги из одного банка в другой через платформу цифрового рубля ЦБ.

Арзамаскин пояснил, что на стадии тестирования новой валюты пока на перевод из безналичных в цифровые рубли действуют ограничения в 300 тыс. рублей в месяц, но с большой долей вероятности, при полноценном запуске проекта эта планка может быть отменена.

Эксперт напомнил, что цифровой рубль также позволяет сделать платеж или перевод там, где нет интернета. Это второй плюс для россиян.

Третий плюс цифрового рубля – возможность пользователей создавать и контролировать свои подписки на кино, музыку или, например, платежи в магазинах, которые нужно делать ежемесячно. Подписки в этом случае привязаны к одному счету в новой валюте.

«Цифровой рубль предполагает возможность создания некой «логики» платежей. Это очень удобно, так как не придется контролировать множество счетов в разных банках и помнить какой платеж какого числа должен быть произведен», — отметил представитель Центробанка.

Данное удобство, скорее всего, оценят родители. Цифровой рубль, как и любой банковский счет, будет доступен детям с 14 лет, при этом, можно будет не только создать определенную подписку на нужды ребенка, но и контролировать целевой расход этих денег. То есть деньги, например, отправленные для оплаты дополнительных занятий по математике, нельзя будет потратить на развлечения в интернете. Но цифровой рубль не предполагает возможности получать процентный доход именно в цифровых рублях. Новая форма рубля – это инструмент для платежей и переводов, а не накоплений. Сберегать можно будет, используя привычную форму — на вкладе или счете в банке.

Закон о внедрении цифрового рубля в России вступил в силу 1 августа. С 2025 года новым рублем смогут активно пользоваться граждане и бизнес, рассказала «Газете.Ru» эксперт Управления платежей и расчетов Главного управления Банка России по ЦФО Наталья Демидова, комментируя старт пилотного тестирования операций с реальными цифровыми рублями. Ранее такую дату называла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как можно платить цифровыми рублями.