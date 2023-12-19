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Китай планирует расширить сотрудничество с Россией в одной из сфер

Посол Чжан Ханьхуэй: Пекин хочет расширить сотрудничество с Россией в энергетике

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Mark Schiefelbein/AP

Китай планирует расширить сотрудничество с Российской Федерацией на всех этапах производства. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Китай рассчитывает расширить сотрудничество по всей производственной цепочке в энергетической отрасли», — сказал он в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что «перед лицом колебания на мировом энергетическом рынке и в условиях внешних рисков и вызовов» Пекин и Москва придерживаются принципов взаимного доверия и взаимной выгоды. Посол отметил, что Китай и Россия вносят вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности, постоянно наращивая сотрудничество в сфере энергетики.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что к 2030 году Россия и Китай намерены увеличить товарооборот до $300 млрд. При этом вице-премьер уточнил, что за 11 месяцев 2023 года торговый оборот России и Китая превысил $201 млрд.

Ранее правительство РФ оценило рост экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай.

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