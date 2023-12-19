Ювелирный рынок в РФ в 2024 году может вырасти до 380 млрд руб.

В следующем году российский ювелирный рынок ожидается на уровне 380 миллиардов рублей, что представляет рост на 6-7%. Такой информацией поделился управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в интервью РИА Новости.

Соколов также отметил, что ожидается увеличение доли онлайн-продаж, которая составит четверть от общего объема продаж. Соколов добавил, что компания растет быстрее рынка и планирует расширить свою розничную сеть на 300 торговых точек и открыть 100 франшиз. В связи с этим бюджет на следующий год предусматривает увеличение выручки на 30%, до 65 миллиардов рублей, и увеличение EBITDA до 13 миллиардов.

По оценкам компании, объем розничного ювелирного рынка в России в текущем году достигнет 356 миллиардов рублей. Соколов указал несколько факторов, которые способствуют этому росту, включая увеличение цен из-за роста золота и волатильности рубля, эффект отложенного спроса и восстановление покупательской активности.

Он также отметил рост объемов производства ювелирных изделий из золота и серебра. При этом доля серебряных украшений продолжает расти, составляя более 75% продаж компании. Соколов заключил, что хотя серебро дешевле по цене, частотность и маржинальность продаж в этом сегменте значительно выше, чем в золоте.

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