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Markswebb назвал Альфа-Банк лучшим по ВЭД, карточным сервисам и депозитам

Альфа-Банк стал лидером в решении задач по внешнеэкономической деятельности

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк стал лидером в области внешнеэкономической деятельности, карточных сервисов и депозитов. Об этом свидетельствуют данные исследования Business Internet Banking Rank 2023 консалтингового агентства Markswebb, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что исследование определило лучшие интернет-банки для бизнеса и самые эффективные сервисы. В нем приняли участие 14 самых популярных банков.

По мнению аналитиков агентства, Альфа-Банк лидирует в решении задач по внешнеэкономической деятельности. В них входят наличие расчетов в национальных валютах, единая форма конвертации с выбором курса, подсказки в форме валютного платежа, а также упрощенная форма перевода себе и отображение ожидаемых поступлений.

Как рассказала руководитель департамента разработки и развития продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева, работа над улучшением клиентского опыта и сервисы для решения их повседневных задач позволяет им развивать бизнес, не отвлекаясь на банковские процессы.

Также отмечается, что корпоративные карты Альфа-Банка получили максимально возможную оценку Markswebb в 100 баллов за «бесшовный клиентский опыт».

Кроме того, банк стал лучшим в депозитах для бизнеса в реализации лучших онлайн-практик. Как уточнили в банке, Альфа-Банк развивает как бивалютные депозиты, так и возможность получения индивидуальных ставок.

При этом эксперты агентства отметили удобные пользовательские сценарии в сервисе госзакупок.

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