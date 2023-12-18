В Таможенной службе заявили о падении доли ЕС во внешней торговле России

Объем торговли между Россией и Евросоюзом продолжает падать, на данный момент он составляет 15% в стоимостном выражении. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в интервью «Россия 24».
По его словам, торговля с содружеством ведется, несмотря на усилия властей ЕС по сокращению товарооборота.
«Те же 10 лет назад, скажем, доля Европейского союза в общей внешней торговле РФ превышала 50%, на пике доходила до 54%», — сказал Давыдов.
Он отметил, что в 2022 году объем торговли с ЕС упал ниже 30%, а уже в этом опустился до 15%.
При этом, по словам Давыдова, в первую очередь продаются европейские лекарства, то есть те товары, которые не попали под санкции.
16 декабря посол России в Мадриде Юрий Клименко сообщил, что товарооборот между Испанией и Россией за девять месяцев 2023 года снизился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
До этого в Центре стратегических разработок предсказали снижение товарооборота РФ с недружественными странами.
Ранее в правительстве РФ заявили о росте товарооборота с дружественными странами.