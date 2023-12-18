В Болгарии проголосовали за отмену «карательных» тарифов на транзит российского газа

В Болгарии Народное собрание проголосовало против повышенного тарифа на импорт и транзит российского природного газа. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Члены парламента приняли решение об отмене «карательных тарифов» после того, как власти Венгрии предъявили Болгарии ультиматум и пригрозили наложить вето на вступление страны в Шенген, отмечает вещатель.

По его данным, решение было принято без обсуждения, но на фоне столкновений и скандалов в зале пленарных заседаний.

По данным БНТ, 13 октября София установила акциз в €10 за мегаватт-час за транзит российского газа. Отмечается, что эта сумма составляет примерно пятую часть от текущей базовой цены газа TTF (€50 за мегаватт-час), хотя обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что если болгарский парламент снизит налог на транзит газа из России по территории Болгарии, то может решиться проблема с вето Венгрии на вступление страны в Шенген.

Ранее в Сербии заявили, что Болгария пыталась остановить поставки газа РФ в Европу.