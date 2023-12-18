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Посол Уганды в России рассказал о перспективных направлениях взаимодействия стран

Посол Уганды в России Кизиге: Уганда нуждается в удобрениях из России

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Павел Бедняков/РИА Новости

Уганда и Россия имеют множество направлений для экономического взаимодействия, африканская сторона, например, может поставлять России бананы, страны также могут совместно добывать угандийскую нефть, газ и золото. Об этом kp.ru рассказал посол Республики Уганда в России Мозес Каваалууко Кизиге.

«Прежде всего, нам нужны удобрения — 80% из них поставлялись в Уганду из России, оставшиеся 20% — с Украины. Из-за антироссийских санкций и неопределенности вокруг Черного моря — цена на удобрения, увы, подскочила в восемь раз. Между тем Уганда имеет колоссальные возможности для сельского хозяйства», — отметил дипломат.

Помимо этого, по его словам, перспективным может стать медицинский туризм из Уганды в Россию. Пока жители республики чаще проходят лечение в Индии, США и Китае. Однако сделать это они смогут и в российских городах, считает Кизиге.

Накануне заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что агентство заинтересовано присутствовать в Африке, планирует открыть негосударственные Русские дома в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.

Ранее сообщалось, что студентка из Африки попала под суд после танца возле Вечного огня в Ханты-Мансийске.

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