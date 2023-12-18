ФТС отчиталась о налоговых сборах по гибким экспортным пошлинам

С 1 октября, когда в России были введены временные экспортные пошлины на широкий перечень товаров, привязанные к курсу рубля, Федеральная таможенная служба собрала около 117 млрд рублей таких платежей. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.

По его словам, гибкие пошлины позволили стабилизировать обменный курс российской валюты, при этом они не создают существенной нагрузки для бизнеса. С начала года ФТС перечислила в бюджет более 6 трлн рублей таможенных пошлин и вполне может выполнить годовой план на 6,46 трлн рублей, подытожил Давыдов.

Напомним, с 1 октября действуют плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на товары от алкоголя и табака до металлов и удобрений. Размер пошлины зависит от курса доллара и составляет от 4% до 7%.

Как отметил Давыдов, за рабочий день ФТС перечисляет в федеральный бюджет около 29 млрд рублей таможенных платежей. Временные экспортные пошлины призваны защитить российский внутренний рынок в условиях волатильности курса национальной валюты.

До этого стало известно, сколько заплатили иностранцы за вывод бизнеса из РФ.

Ранее в Совете Федерации одобрили приостановку договоров по налогообложению из-за санкций против РФ.