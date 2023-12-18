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ЕЭК разрешил России завозить яйца без пошлин

Совет ЕЭК принял решение обнулить ввозные пошлины на импорт куриных яиц в Россию

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить ввозные пошлины на импорт куриных яиц в Россию. Льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

За это время в РФ смогут поставить без уплаты пошлин до 1,2 млрд штук яиц. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, такие объемы позволят обеспечить необходимый импорт, в частности из Турции и Ирана.

Ранее министр сельского хозяйства России, Дмитрий Патрушев, объявил о поступлении «беспошлинных яиц» из Турции и Азербайджана в ближайшие недели с целью сбить высокие цены на данный продукт. Заявление было сделано в контексте роста цен на яйца и критики, высказанной президентом Владимиром Путиным, который недоволен ситуацией и призвал к оперативным мерам.

Правительство уже одобрило обнуление ввозной таможенной пошлины на куриные яйца из других стран с 1 января по 30 июня 2024 года. Этот шаг, по словам властей, поможет сбить цены на яйца, которые стали объектом внимания Федеральной антимонопольной службы из-за подозрений в картельном сговоре. Власти также обещали сосредоточиться на инвестировании в российское производство, чтобы устранить дефицит на рынке и стабилизировать цены.

До этого в Госдуме назвали ответственных за регулирование цен на яйца.

Ранее Путин рассказал, как изменится ситуация с ценами на яйца.

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