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Стало известно, как повлияют на рынок РФ турецкие яйца

Экономист Холод заявил, что поставки из Турции снизят цены на яйца

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Shutterstock

Цены на яйца в российских магазинах снизятся благодаря их поставкам из Турции. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на бывшего главу департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонида Холода.

«Если на рынке имеется дисбаланс между спросом и предложением и при этом добавляется товарная масса, то, конечно, это ликвидирует дисбаланс и закроет ажиотаж. Это подействует на цены», — сказал он.

Он отметил, что под Новый год должно произойти резкое падение спроса на яйца, так как ими закупятся впрок.

До этого глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев выразил надежду, что цены на яйца снизятся после Нового года. Патрушев добавил, что на неделе в РФ поступят яйца из Азербайджана, а через 2-3 недели появятся яйца из Турции без импортной пошлины. Это позволит скорректировать цены.

14 декабря президент России Владимир Путин принес россиянам извинения за рост цен на яйца и назвал ситуацию результатом сбоя в работе правительства.

Ранее Патрушев оценил замечание Путина про яйца.

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