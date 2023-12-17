Силуанов раскрыл планы властей на «Балтику»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что речи о национализации пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не идет. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время не планируется», — заявил он.

Он отметил, «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны.

«Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет», — добавил он.

6 декабря глава пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко, предложив ему национализировать предприятие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной национализации пивоваренной компании «Балтика» подлежит тщательному рассмотрению, поэтому пока его нельзя комментировать. Он отметил, что «каждый конкретный случай уникален и подлежит рассмотрению в правительстве и администрации».

Ранее топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» задержали по подозрению в защите интересов владельца Carlsberg Group и попытке передать ему права на бренды компании.