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В «Газпроме» рассказали о пути российского газа через Украину

В «Газпроме» заявили, что подают газ через Украину на ГИС «Суджа»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Компания «Газпром» подает газ через Украину при помощи газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в одноименном городе в Курской области. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

Как рассказал Куприянов, «Газпром» осуществляет подачу газа для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа». На 17 декабря это 42 млн кубометров, отметил он.

Представитель «Газпрома» также добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» в Ростовской области была отклонена.

14 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и до сих пор потребляет его. По его словам, то, что Европа недополучает газ, это проблемы, к которым привели их собственные решения.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году.

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