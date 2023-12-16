Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство компенсирует регионам РФ затраты на тушение лесных пожаров

Свыше ₽2,8 млрд компенсации из-за лесных пожаров получат российские регионы

close
100%
ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Правительство России дополнительно передаст некоторым российским регионам более 2,8 млрд рублей в качестве компенсации на ликвидацию природных пожаров. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено на сайте кабмина.

«Еще более 2,8 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров», — указывается документе.

Уточняется, что речь идет о возгораниях, произошедших в 2023 году.

«Средства <...> поступят в 13 субъектов», — пояснили в кабинете министров.

Среди них: республики Алтай, Коми, Саха (Якутия), Тува, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Амурская, Свердловская и Челябинская области, а также Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, заключается в распоряжении.

В октябре два лесных пожара на площади свыше 200 гектаров вспыхнули в Приморском крае.

Ранее опасный канцероген, возникающий из-за лесных пожаров, был обнаружен учеными.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами