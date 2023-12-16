Правительство компенсирует регионам РФ затраты на тушение лесных пожаров

Правительство России дополнительно передаст некоторым российским регионам более 2,8 млрд рублей в качестве компенсации на ликвидацию природных пожаров. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено на сайте кабмина.

«Еще более 2,8 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров», — указывается документе.

Уточняется, что речь идет о возгораниях, произошедших в 2023 году.

«Средства <...> поступят в 13 субъектов», — пояснили в кабинете министров.

Среди них: республики Алтай, Коми, Саха (Якутия), Тува, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Амурская, Свердловская и Челябинская области, а также Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, заключается в распоряжении.

В октябре два лесных пожара на площади свыше 200 гектаров вспыхнули в Приморском крае.

Ранее опасный канцероген, возникающий из-за лесных пожаров, был обнаружен учеными.