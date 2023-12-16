Экономист рассказал, когда лучше взять кредит после решения ЦБ

После повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% банки поднимут ставки по депозитам и кредитам. И если вклад лучше открыть сейчас,

то в случае с кредитами стоит ждать, когда ставка станет ниже, в пределах 7–9%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Но это будет нескоро, считает экономист. Он уточнил, что средняя ставка по потребительским кредитам на 1 декабря 2023 года составила 20,4% годовых по данным топ-15 банков по состоянию на 30 ноября 2023 года. По прогнозам Осянина, рыночная ставка по ипотеке может повыситься до 20–21%.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в базовом сценарии к концу 2024 года ожидает замедления темпов роста цен до 6% и снижения ключевой ставки до 12%. Тогда, вероятно, стоит ожидать и снижения кредитных ставок.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По меньшей мере шесть крупнейших российских банков уже подняли ставки по вкладам на фоне решения ЦБ.

ЦБ, объявляя о повышении ключевой ставки, объяснил, что текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%, уточнил регулятор.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на жизнь россиян.