Стало известно, сколько россиян хотят взять кредит на празднование Нового года

Подавляющее меньшинство опрошенных россиян — 7% — собираются взять кредит на празднование Нового года. Это следует из опроса, проведенного

онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman.

Большинство опрошенных этот вариант для себя не рассматривают, намереваясь обойтись собственными средствами — 81%. Еще 12% респондентов затруднились с ответом.

При этом большинство респондентов — 61% — планируют потратить на празднование Нового года столько же, сколько и год назад. Снизить траты относительно прошлого года планируют 15%. Потратят больше — 20%. Остальные 4% затруднились с ответом.

Участникам опроса также было предложено выбрать, на что в целом они планируют делать акцент в праздничных тратах, указав одну из предложенных категорий. Для 39% важнее всего оказалось качественное и интересное времяпрепровождение. Еще для 31% — подарки. 24% указали в качестве приоритета траты на праздничный стол. Остальные 6% затруднились с ответом.

«Новый год в России традиционно считается одним из главных праздников, многие заранее готовятся к нему, в том числе, и финансово. Кредиты скорее нужны гражданам на крупные покупки — например, дорогие подарки или новогодние путешествия. При этом займы часто быстро погашаются за счет дополнительных денежных поступлений — премий, бонусов и 13-х зарплат, которые работодатели выдают сотрудникам под конец текущего года или в начале следующего года», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.

Опрос проводился в период с 23 по 30 ноября 2023 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России.

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