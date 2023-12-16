Решение по жалобе Блиновской по долгам налоговой вступило в силу

В силу вступило решение по жалобе блогера Елены Блиновской о долге в 1,4 млрд рублей перед налоговой — она обязана выплатить эту сумму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

«Накануне вышло апелляционное решение УФНС по Москве о том, чтобы оставить в силе налоговые требования к моей подзащитной. Это 907 млн рублей недоимки, штрафов и пени, что в итоге составляет 1 млрд 407 млн рублей», — заявила Сальникова.

Адвокат отметила, что сторона защиты рассчитывала на возможность сократить выплаты налоговой как минимум вдвое, однако, как отмечает Сальникова, аргументы защиты приняты не были.

До этого Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

Из жалобы адвокатов следует, что инспекторы проверяют Блиновскую по всем налогам, сборам, страховым взносам за 2022 год.

Ранее сообщалось, что задолженность Елены Блиновской по налогам может составить 5 млрд рублей.