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Баррель нефти Urals подешевел до $66

Минфин РФ: баррель нефти Urals подешевел до $66,12, дисконт вырос почти до $13

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Charlie Riedel/AP

Средняя цена нефти Urals с 15 ноября по 14 декабря составила $66,12 за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) $78,89 за баррель. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

Таким образом, дисконт на российскую нефть за этот период составил в среднем $12,77 за баррель.

До этого аналитик банка БКФ Максим Осадчий прогнозировал, что в конце 2024 года стоимость российской нефти Urals составит около $65 за баррель.

В начале декабря Минфин России сообщал, что средняя цена на нефть марки Urals в январе – ноябре 2023 года уменьшилась на $15 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Urals — российская марка экспортной нефтяной смеси, поставляемой на мировые рынки. Исходя из ее средней стоимости рассчитываются нефтяные налоги.

1 декабря агентство Reuters сообщило, что в США посоветовали властям Евросоюза (ЕС) подходить с осторожностью к вводу предельных цен на российскую нефть. Стоимость топлива не должна быть слишком низкой в рамках ценового потолка.

Ранее в Китае рассказали о важности российской нефти для стран Запада.

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