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Набиуллина рассказала, как обстоят дела с кредитами и ипотекой в РФ

Набиуллина рассказала о росте потребительских кредитов и ипотеки

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что потребительские кредиты и ипотека продолжают расти высокими темпами.

По ее словам, доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает расти, в ноябре на нее пришлось 80% выдач. Она отметила, что ЦБ считает «Семейную ипотеку» адресной, а параметры ее продления требуют дальнейшего обсуждения.

Также 15 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Накануне он во время подведения итогов года высказался за продление «Семейной ипотеки» после 1 июля 2024 года. Также он заявил, что льготную ипотеку в новых регионах РФ следует распространить на вторичный рынок недвижимости. Путин напомнил, что в данный момент в этих регионах можно взять ипотеку под 2% годовых, однако действует эта льгота только для нового жилья, которое сейчас строится там очень медленно.

Ранее стало известно, что объем новых жилищных проектов в России существенно сократился.

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