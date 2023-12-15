Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали ответственных за регулирование цен на яйца

Спикер Госдумы Володин возложил на КПРФ ответственность за рост цен на яйца

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Фракция КПРФ в Государственной думе РФ несет ответственность за цены на яйца, так как комитет по аграрным вопросам возглавляет депутат от данной партии Владимир Кашин. На это в ходе пленарного заседания указал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По словам спикера, стоимость потребительской корзины и ситуацию на внутреннем рынке страны обязаны контролировать три профильных комитета Государственной думы. В частности, речь идет о комитете по промышленности и торговле во главе с депутатом Владимиром Гутеневым.

Кроме того, соответствующие функции выполняет комитет по вопросам экономической политики во главе с законодателем Максимом Топилиным. Также в работе принимает участие комитет по аграрным вопросам, уточнил Володин.

«Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ», — добавил спикер нижней палаты законодательного органа.

В конце он указал на необходимость стабилизировать цены на яйца. При этом Володин пообещал принять необходимые решения, если «кому-то что-то жмет».

14 декабря президент РФ Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой жители страны пожаловались главе государства на повышение цен на яйца. В свою очередь, российский лидер принес извинения за подобную ситуацию и назвал ее результатом сбоя в работе правительства.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, с чем связан рост цен на яйца и куриное мясо.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами