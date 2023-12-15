В Госдуме назвали ответственных за регулирование цен на яйца

Фракция КПРФ в Государственной думе РФ несет ответственность за цены на яйца, так как комитет по аграрным вопросам возглавляет депутат от данной партии Владимир Кашин. На это в ходе пленарного заседания указал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По словам спикера, стоимость потребительской корзины и ситуацию на внутреннем рынке страны обязаны контролировать три профильных комитета Государственной думы. В частности, речь идет о комитете по промышленности и торговле во главе с депутатом Владимиром Гутеневым.

Кроме того, соответствующие функции выполняет комитет по вопросам экономической политики во главе с законодателем Максимом Топилиным. Также в работе принимает участие комитет по аграрным вопросам, уточнил Володин.

«Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ», — добавил спикер нижней палаты законодательного органа.

В конце он указал на необходимость стабилизировать цены на яйца. При этом Володин пообещал принять необходимые решения, если «кому-то что-то жмет».

14 декабря президент РФ Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой жители страны пожаловались главе государства на повышение цен на яйца. В свою очередь, российский лидер принес извинения за подобную ситуацию и назвал ее результатом сбоя в работе правительства.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, с чем связан рост цен на яйца и куриное мясо.