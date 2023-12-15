ЦБ повысил ключевую ставку до 16%

Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 декабря пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованного на его сайте.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», — отметил ЦБ.

Финансовый рынок называл увеличение ключевой ставки до 16% базовым сценарием.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил «Газете.Ru», что прежде всего регулятор оценивает уровень инфляции при принятии решения о ставке, а темпы роста цен уже складываются выше прогноза ЦБ на конец года в 7-7,5%.

«Аналитики ожидают инфляцию в 7,6% на конец года, мы прогнозируем повышение темпов роста цен до 7,8%», — сказал Васильев.

Кроме того, усиливаются проинфляционные факторы, в том числе растет дефицит кадров, безработица обновила очередной исторический минимум, добавил он. Также повышаются инфляционные ожидания населения, сохраняются риски ослабления курса рубля, а темпы кредитования замедляются. Васильев уточнил, что рубль подешевел к доллару уже на 32% с начала года.

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