Дед Мороз рассказал, о каких подарках к Новому году мечтают дети в России

Дед Мороз и Яндекс Маркет составили рейтинг детских подарков на Новый год. Компания «Дед Мороз» из Великого Устюга, получающая со всей страны письма с пожеланиями на Новый год, подсчитала, какие подарки дети просили за последние несколько лет, а Маркет дополнил его своей аналитикой по продажам в России. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

В топ подарков, которые дети просят у Деда Мороза, попали смартфоны, планшеты, ноутбуки, мягкие игрушки, радиоуправляемые модели и, например, конструкторы. В список также вошло и то, что невозможно купить, — волшебные палочки и шапки-невидимки: они оказались в топ-20 детских пожеланий.

Рейтинг подарков Деда Мороза во многом совпадает с топом товаров, которые выбирают родители на Маркете в предпраздничный период. Детям часто дарят умные станции и часы, смартфоны и наушники. Например, одним из самых популярных товаров в прошлом декабре была Яндекс Станция Лайт с Алисой в цвете фиолетовый ультравиолет. В категории детских товаров лидируют мягкие игрушки, настольные и развивающие игры. Для девочек часто выбирают наборы для рукоделия и куклы, для мальчиков — игрушечные машинки и поезда, особенно локомотивы и вагоны. В топе продаж есть и сладости — к примеру, адвент-календари LEGO.

Среди популярных мягких игрушек, о которых дети просят Деда Мороза в письмах, — гусь-обнимусь, уточка Lalafanfan, акула от ИКЕА, игрушка-подушка сова с пледом, осьминожка-перевертыш, кот Басик, кот Батон и Хагги Вагги. На Маркете гусь-обнимусь тоже лидирует по количеству заказов. Еще в топе продаж кот-акула, робот-доставщик Яндекса, капибара, слон, панда и хаски от ИКЕА, дракоша Бао и ленивец Лола из вселенной Плюшвиль от Junion.

«К Новому году детям покупают и товары с известными героями мультиков. Самые популярные персонажи — из «Трёх котов», «Фиксиков», «Смешариков», «Чебурашки», «Троих из Простоквашино» и «Ну, погоди!». Среди товаров с культовыми героями наиболее востребованы раскраски, плюшевые игрушки, пазлы, одежда и постельное белье», — отметила руководитель категории «Детские товары» на Маркете Полина Воронина.

Игрушки чаще всего просят у Деда Мороза дошкольники, а гаджеты — подростки 10–16 лет. В письма они обычно добавляют ссылки на товары на маркетплейсах с несколькими вариантами замены, если нужной вещи не окажется в наличии.

В рейтинг подарков Деда Мороза попали также домашние животные — котята и щенки. В письмах дети рассказывают, каких питомцев хотят получить и как их назовут. С Дедом Морозом делятся и необычными желаниями — например, в этом году житель Уфы попросил организовать для него экспедицию по изучению животного и растительного мира Южной Америки.

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