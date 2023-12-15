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Ипотечным заемщикам назвали четыре способа решить финансовые проблемы

Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко назвала четыре способа заплатить долги по ипотеке

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Антон Денисов/РИА Новости

В случае ухудшения финансового положения ипотечному заемщику следует сообщить об этом своему банку и предоставить подтверждающие документы. Банк может предложить клиенту реструктуризацию, то есть изменение кредитного договора, или кредитные каникулы. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Она назвала ипотечным заемщикам еще три способа решить финансовые проблемы.

Дайнеко сказала, что лучше обращаться в кредитную организацию до момента возникновения просрочки по кредиту.

«Если для восстановления финансового положения требуется значительное время — больше месяца, можно воспользоваться законным правом на ипотечные каникулы. Получить их можно лишь единожды, поэтому использовать эту возможность нужно обдуманно. Кредитные каникулы — наименее травмирующий вариант решения проблемы. Они предоставляются на полгода. Для участников СВО дополнительные возможности – можно взять «каникулы» на весь период службы плюс 30 дней, льгота продлена до конца 2024 года», — сказала эксперт.

По окончанию каникул заемщик возвращается к привычному графику платежей. Кредитные организации часто предлагают собственные программы кредитных каникул, но с менее лояльными условиями льготного периода. Важно не путать эту возможность с кредитными каникулами, которые положены по закону.

«При более серьезных проблемах — например, затяжных просрочках, которые не позволяют вернуться в график платежей, можно просить о реструктуризации с увеличением срока кредитования и уменьшением размера ежемесячных платежей», — отметила эксперт.

Второй способ — рефинансирование кредита.

«Рефинансирование — новое кредитование в другом банке с переменой владельца закладной. Этот вариант оправдан, если процентная ставка снизится минимум на 2 п.п. (лучше больше), а платить ипотеку еще долго. Рефинансирование сопровождается дополнительными расходами — на оценку объекта, страхование, возможное нотариальное оформление ряда документов, и на период переоформления закладной процентная ставка будет выше заявленной», — сказала эксперт.

Третий способ — продать ипотечную квартиру.

«Невозможность платить, длящиеся просрочки могут привести к наращиванию долгов, штрафным санкциям и принудительному взысканию долга. Ипотечная квартира при таком развитии событий рано или поздно будет реализована. В таком случае высок риск остаться не только без квартиры, но и с долгами», — сказала Дайнеко.

Четвертый способ — страховое возмещение. Если есть страховой полис, и он покрывает, например, потерю работоспособности или проблемы со здоровьем, в случае возникновения финансовых проблем лучше сразу обращаться к страховщику, уточнила Дайнеко.

После решения ситуации нужно начать формировать финансовый резерв, заключила эксперт.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чем опасно повышение первого взноса по льготной ипотеке.

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