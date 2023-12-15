Путин заявил, что вопрос о возвращении «северных надбавок» обсуждается в правительстве

Президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос о полном восстановлении «северных надбавок» к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

На вопрос о возможности вернуть законопроект, который предусматривает полную «северную надбавку» для тех, кто родился и работает на Дальнем Востоке, Путин ответил, что «этот вопрос понятен и сейчас активно обсуждается в правительстве».

Журналист «ТВ-Колыма-Плюс» Александр Орлов отметил, что коэффициент «северных надбавок» в каждом регионе Дальнего Востока определяется индивидуально. Чтобы получить максимальную надбавку, необходимо отработать около пяти лет. Однако местные жители, родившиеся и работающие на Дальнем Востоке, вынуждены проходить такой же путь, как и приезжие, чтобы получить этот коэффициент.

Президент РФ отметил, что он поддерживает идею возвращения полной «северной надбавки» без ожидания срока проживания или работы. Он считает, что это мера будет способствовать укреплению привязанности людей к Дальнему Востоку и будет выгодна для страны в целом. Однако он также отметил, что это зависит от финансовой возможности федерального бюджета.

Президент обратится к правительству с просьбой вернуть этот вопрос в повестку дня для дальнейшего обсуждения.

5 декабря правительство России утвердило список грузов северного завоза. Всего в списке около 160 наименований. На закупку и доставку этих товаров в северные регионы региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты.

Ранее суд наказал россиянина, который купил жилье на севере ради повышенной пенсии.