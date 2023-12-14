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Минсельхоз заявил о снижении импорта семян базовых культур вдвое

Патрушев пообещал полную самообеспеченность РФ семенами к 2030 году

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Минсельхоз России заявил о планах обеспечить полную самообеспеченность страны семенами основных сельскохозяйственных культур к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

По словам Патрушева, в 2023 году импорт семян базовых сельхозкультур уже сократился в два раза. Для ускорения селекционных разработок реализуется специальная научно-техническая программа, в рамках которой до конца года будут отобраны перспективные проекты по созданию новых отечественных сортов и гибридов.

Кроме того, министр отметил, что одним из приоритетов министерства является поддержка российских фермеров.

«По стране создана сеть Центров компетенций, где фермеры могут получить консультации по мерам господдержки, старту и развитию бизнеса, реализации продукции и многим другим вопросам», — рассказал Патрушев.

До этого Минсельхоз РФ подтвердил ранее озвученный прогноз об экспорте более 65 млн тонн зерна из России в текущем сельскохозяйственном году.

Ранее Путин заявил о недостатке семян разных культур в сельском хозяйстве России.

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