Минсельхоз заявил о снижении импорта семян базовых культур вдвое

Минсельхоз России заявил о планах обеспечить полную самообеспеченность страны семенами основных сельскохозяйственных культур к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

По словам Патрушева, в 2023 году импорт семян базовых сельхозкультур уже сократился в два раза. Для ускорения селекционных разработок реализуется специальная научно-техническая программа, в рамках которой до конца года будут отобраны перспективные проекты по созданию новых отечественных сортов и гибридов.

Кроме того, министр отметил, что одним из приоритетов министерства является поддержка российских фермеров.

«По стране создана сеть Центров компетенций, где фермеры могут получить консультации по мерам господдержки, старту и развитию бизнеса, реализации продукции и многим другим вопросам», — рассказал Патрушев.

До этого Минсельхоз РФ подтвердил ранее озвученный прогноз об экспорте более 65 млн тонн зерна из России в текущем сельскохозяйственном году.

Ранее Путин заявил о недостатке семян разных культур в сельском хозяйстве России.