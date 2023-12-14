В Госдуме призвали не выделять отдельно наказания за экономические преступления

Российское законодательство нуждается в гуманизации — людям дают несправедливые и «чрезвычайные» сроки, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. Так он прокомментировал слова Владимира Путина о поручении законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления. Синельщиков считает, что оптимальное наказание — от года до шести лет.

«Сроки у нас несправедливые. Наше законодательство нуждается в гуманизации, в отношении всех надо обеспечивать вот эту либерализацию. Конечно, у нас крутые очень законы, очень крутые нормы. Эта гуманизация должна касаться абсолютно всех. Я вообще всегда был категорически против больших сроков. Я больше 30 лет отработал на следствии в прокуратуре, прекрасно видел и знал, что сроки свыше 6-7 лет человека развращают. Он уже становится неким тюремным деятелем. А так, 5-6 лет предельный срок. Сейчас мы 20-25 лет даем, 30 даже получают сроки по всяким совокупностям. Я против длинных сроков, как против коротких сроков — 3-5 месяцев. Такие сроки не для того, чтобы человеку пойти и перевоспитаться, а опыта поднабраться криминального. Поэтому оптимальные сроки — это где-то от 1 года, скажем, до 6 лет. А все, что ниже и все, что выше, это безобразие. Я полагаю, что практически в большинстве статей у нас сроки чрезвычайные. Жестокий наш кодекс. Если говорить, в целом, надо было бы по значительной части статей снизить наказание», — сказал он.

При этом Синельщиков отметил, что смягчить наказание нужно для всех, не выделяя при этом экономические преступления.

«Я не считаю, что нужно их (преступников по экономическим статьям. – Газета.Ru) выделять каким-то образом. У нас постоянно законодательство по экономическим преступлениям становится все более либеральным, и президент об этом печется, и правительство, и Госдума принимает соответствующие поправки, изменения в законодательство. Этот процесс идет, но я с ним не очень согласен, потому что я все-таки считаю, что все должны быть равны. Неважно, кто ты: бизнесмен или, сказать, учитель, военный или колхозник», — пояснил он.

Во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что поручит законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления. Так он прокомментировал 14-летний приговор для журналистки Александры Баязитовой, которого требовала прокуратура. Президент подчеркнул, что сам «оторопевает» от тюремных сроков в 14-15 лет для осужденных за экономические преступления.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин заявил о стабильности в российской экономике.